Пока вы спали: россияне массово бегут из городов 

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Россияне массово бегут из городов

Жители крупных городов в период самоизоляции уехали на дачи. А тех, кто давно задумывался о переезде в село, пандемия подстегнула принять это решение. Однако без поддержки государства переезд людей из мегаполисов в села и деревни будет носить эпизодический характер, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам академика РАН, экс-замминистра сельского хозяйства Александра Петрикова , такие программы, как «Дальневосточный гектар» и «Сельская ипотека», помогают в процессе деурбанизации.

Однако для того, чтобы жители городов переезжали в села необходимо создание там инфраструктуры, хорошей транспортной доступности, цифровизация села и строительство детсадов. При этом пандемия ускорила процессы перевода детей на дистанционное обучение, а взрослых на удаленную работу, что дает возможность семьям жить вне крупных городов.

Россия была бы более рада победе на выборах президента США Дональда Трампа , а не его соперника Джо Байдена. Несмотря на то, что Байден давно знаком России, так как еще в 1979 году вел переговоры с советским министром иностранных дел Громыко, а будучи вице-президентом при Бараке Обаме , участвовал в перезагрузке американо-российских отношений, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты отмечают, что Байден, скорее всего, вернется к традиционному формату отношений с Россией, который «более предсказуемый», чем политика Трампа, но и «более жесткий».

При этом есть и ожидания положительных сдвигов, больше всего их в сфере контроля над вооружениями. Однако, с российской точки зрения, очень многое будет зависеть от назначений — например, от того, кто станет госсекретарем, отмечается в статье.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после ряда жестких высказываний в адрес польских властей поздравил своего коллегу Анджея Дуду с Национальным праздником независимости Польши. Смягчение риторики белорусского лидера говорит о том, что он уже не собирается уходить со своего поста, и намерен наладить сотрудничество с ближайшим соседом. Об этом пишет «Свободная пресса».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что, если в Европе поймут, что Лукашенко в Белоруссии — «это всерьез и надолго», то будут вынуждены выстраивать с ним отношения. При этом экономические связи Белоруссии и Польши весьма тесные, поэтому лидерам, так или иначе, придется сотрудничать, уверены они.

Аптечные сети заявляют о возникшем практически во всех регионах России дефиците лекарств из-за проблем с маркировкой, в том числе антибиотиков и противовирусных, применяющихся для лечения COVID-19. При этом постановление правительства РФ пока не может изменить ситуацию, пишет газета «Известия».

По словам экспертов, указ правительства упростил маркировку только для дистрибьюторских и аптечных звеньев, а производитель должен получать разрешения в Росздравнадзоре и ИС МДЛП. «Вместо 15 минут, мы их ждем по пять суток. Товар стоит в лучшем случае на складе, а в худшем — в производственном цехе», — рассказал гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев

Лондон намерен вывести кампанию дезинформации против России, которую в Великобритании называют «контратакой», на совершенно новый уровень и использовать в ней армию и спецподразделения. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, такой вывод можно сделать на основании статей в британской прессе При этом, скорее всего, операция против «враждебной» России будет вестись несколькими спецслужбами, в том числе разведкой и 77-ой армейской бригадой.