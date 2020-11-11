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У адвоката Анатолия Кучерены на въезде в Дубай обнаружили коронавирус

ТАСС
59 минут назад
Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена заразился коронавирусной инфекцией. Как уточнил ТАСС источник из окружения его семьи, вирус у Кучерены был обнаружен при въезде в Дубай, куда он отправился отдыхать с семьей.
У Кучерены выявили коронавирус в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На въезде в Дубай у него была обнаружена высокая температура, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его тут же изолировали и разместили на время карантина на одной из вилл страны", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что семья адвоката живет в отдельном номере и у них не был выявлен коронавирус.
Комментариями самого Кучерены ТАСС пока не располагает.
Общество,Анатолий Кучерена,ИТАР-ТАСС,Россия,Дубай,
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