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Познер сравнил Трампа и Горбачева 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Познер сравнил Трампа и Горбачева
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер сравнил роли экс-президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Дональда Трампа в истории их стран.
Познер на своем сайте ответил вопрос о том, схожи ли Горбачев и Трамп: «Мне приходилось слышать из уст разных людей, в том числе и американцев, что Трамп выполняет для Америки в известном смысле роль, которую Горбачев сыграл в Советском Союзе. Подразумевается то, что страна очень сильно меняется с его помощью. В какую сторону? Он сам, возможно, не сможет проконтролировать. На ваш взгляд, такая параллель имеет право на существование?».

«Горбачев хотел сохранить Советский Союз, хотел сохранить социализм, но хотел, чтобы это был настоящий социализм, так сказать. Ну, что получилось, то и получилось», — сказал Познер, отметив, что некая параллель между экс-президентом СССР и главой Белого дома «в определенной степени» существует, хотя сначала ему хотелось ответить, что ее нет.

На его взгляд, «Трамп хочет сохранить Америку такой, как он ее понимает, но хочет ее сделать такой, какой она была, видимо, в его представлении, когда он говорит „Вновь сделать Америку великой“.

»Она не стала более великой за эти четыре года. И когда вдумаешься, а что имеется в виду? Ее экономическая мощь? Но она есть. Ее военная мощь? Но она есть. Значит, что делало Америку великой с точки зрения всего мира? Вот эта притягательность, эти идеалы, которые далеко не все знали, но тем не менее, которые сформулированы в преамбуле Декларации независимости, которую написал Томас Джефферсон, о том, что все люди равны, что у них есть неотъемлемые права и так далее. Это и есть то, что делало Америку особой страной», — отметил телеведущий.

Познер также высказал мысль, что «Америка не развалится, Соединенные Штаты останутся Соединенными Штатами, но пройдут через очень мучительный, очень тяжелый период, который будет длиться, видимо, довольно долго».

«Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран Кеннеди (…) С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях (…) Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — добавил он.

Ранее Михаил Горбачев дал совет следующему президенту США. Также он заявил, что России нужны хорошие отношения с американским лидером, но «не любой ценой».
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Общество , Михаил Горбачев , Владимир Познер , Томас Джефферсон , Дональд Трамп , США
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