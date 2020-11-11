Познер сравнил Трампа и Горбачева 

«Горбачев хотел сохранить Советский Союз, хотел сохранить социализм, но хотел, чтобы это был настоящий социализм, так сказать. Ну, что получилось, то и получилось», — сказал Познер, отметив, что некая параллель между экс-президентом СССР и главой Белого дома «в определенной степени» существует, хотя сначала ему хотелось ответить, что ее нет.
»Она не стала более великой за эти четыре года. И когда вдумаешься, а что имеется в виду? Ее экономическая мощь? Но она есть. Ее военная мощь? Но она есть. Значит, что делало Америку великой с точки зрения всего мира? Вот эта притягательность, эти идеалы, которые далеко не все знали, но тем не менее, которые сформулированы в преамбуле Декларации независимости, которую написал Томас Джефферсон, о том, что все люди равны, что у них есть неотъемлемые права и так далее. Это и есть то, что делало Америку особой страной», — отметил телеведущий.
«Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран Кеннеди (…) С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях (…) Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — добавил он.