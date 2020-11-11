Театры обязали сократить число билетов

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приказываю: … руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств … обеспечить с 13 ноября 2020 г. реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — говорится в приказе.