«Я унижена»: что грозит тому, кто не надел маску в самолете

С начала пандемии авиакомпании ввели требование носить маски во время полета. Некоторые из них отдельно прописывают необходимость обеспечить средствами индивидуальной защиты детей старше двух лет. Однако часто убедить юных пассажиров сидеть в масках несколько часов не удается даже их родителям — в результате целые семьи снимают с рейсов без компенсаций. В том, какие требования выдвигают авиалинии, разбиралась "Газета.Ru".

Во время пандемии одной из самых больших проблем для семей, отправившихся в путешествие с детьми, оказывается поиск способа надеть на них маску и убедить не снимать в течение полета. Введенного в последнее время правила — во время перелета в масках должны сидеть дети, которым исполнилось два года, — строго придерживаются многие зарубежные авиакомпании. Это приводит к инцидентам, когда родителей, не сумевших уговорить ребенка оставаться в маске, снимают с рейса вместе с «нарушителями».

В сентябре с этой задачей не справилась американка Джоди Дегянски, которая вместе со своим двухлетним сыном летела домой в Чикаго из Флориды — о ней рассказал канал ABC. На борту самолета авиакомпании Southwest Airlines мальчик снял маску с лица, чтобы съесть мармеладных мишек. Мать не стала ему препятствовать, так как надеялась, что это поможет ребенку поскорее заснуть и спокойно перенести полет. Вылететь в Чикаго они так и не смогли — семью высадили с рейса за несоблюдение установленных правил.

«Мы признаем, что могут быть случаи, когда пассажиру необходимо ненадолго снять маску, например, чтобы поесть, выпить или принять лекарство. Тем не менее, мы ожидаем, что это не займет много времени», — говорится на сайте компании.

В итоге женщине пришлось приобрести билеты другой авиакомпании, чтобы улететь домой вместе с сыном.

«Я очень унижена. Я чувствую себя ужасно из-за того, что моему сыну пришлось это пережить», — заявила она.

Американские родители регулярно сталкиваются с подобными проблемами — дело в том, что многие авиакомпании требуют надевать маски на детей от двух лет, но родители не всегда об этом знают. В сентябре женщина, летевшая American Airlines вместе с матерью и двухлетним ребенком из Флориды, не смогла вовремя покинуть штат и вернуться домой в Нью-Гемпшир, сообщал CNN.

Рэчел Стар Дэвис призналась изданию, что не знала об этом требовании авиаперевозчика, но когда она попыталась надеть на ребенка маску, он категорически на это не согласился — несмотря на то что ему предлагали несколько вариантов, а в переговорах принял участие посторонний пассажир. В результате после громких скандалов и истерики, которая случилась у самой матери, всю семью сняли с рейса. В тот же день, однако, всем троим удалось улететь той же авиакомпанией — и во второй раз двухлетнего ребенка надеть маску уже не заставляли.

В августе Southwest Airlines сняла с рейса пассажирку и ее трехлетнего сына, больного аутизмом, после того, как мальчик отказался надеть маску во время полета, пишет Independent.

Во время посадки бортпроводница потребовала от матери мальчика надеть на него маску. Женщина прикрыла лицо ребенка средством защиты и прошла с ним на борт.

«Как только он сел на сиденье, сразу же снял маску. В итоге бортпроводница сказала: «Он должен выйти»», — вспоминает женщина.

После этого покинуть борт самолета пришлось и другим пассажирам, так как обиженная мать устроила скандал. Разобраться удалось только после вмешательства полиции.

С подобными проблемами сталкиваются не только американские родители. Рейс канадской авиакомпании WestJet из Калгари в Торонто также был отменен и перенесен из-за скандала вокруг ребенка, отказавшегося надеть маску. Как сообщил «Би-би-си» отец 19-месячной девочки, стюарды просили надеть маску на малышку, однако она не переставала плакать и не давала этого сделать.

Сотрудники WestJet, в свою очередь, утверждают, что скандал возник после того, как старшая трехлетняя дочь мужчины отказалась надеть маску. Как оказалось, правила авиакомпании предусматривают ношение средств индивидуальной защиты для всех пассажиров старше двух лет.

«Наш экипаж попросил вызвать полицию после того, как гости отказались выполнить приказ Transport Canada и впоследствии отказались покинуть самолет», — говорится в заявлении авиакомпании.

Конфликт разрешился мирно и без предъявления обвинений со стороны полиции. Тем не менее рейс пришлось перенести — причиной стал отказ экипажа лететь с остальными пассажирами, которые в итоге пришли в ярость.

Нередко надеть маску не могут и сами матери маленьких детей — так, жительница Канады 42-летняя Анжелика Бибби отказалась надевать маску во время перелета из Келоуны в Оттаву, так как страдает клаустрофобией. В результате ее с грудным ребенком буквально выгнали из самолета. Не помогла даже справка от врача.

«Они сказали мне, что если я не могу носить маску, то я рискую заболеть в полете и заразить других. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуны, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они оставили меня в Монреале в истерике», — рассказывала канадка, которой пришлось выкупать билеты на другой рейс за 1300 долларов.

С началом пандемии пассажирам нужно привыкать к тому, что правила ношения защитных средств на борту самолета у авиаперевозчиков разнятся.

Так, «Аэрофлот» еще с 28 мая ввел обязательное использование масок и перчаток в течение всего времени нахождения на борту. При этом авиакомпания также просит менять их каждый три часа, для чего готова предоставлять собственные запасы средств индивидуальной защиты.

Другой авиаперевозчик — «Россия» — требует не снимать маски и перчатки на протяжении всего путешествия: в аэропорту, при посадке и на борту. Пассажиры без масок и перчаток не допускаются на борт.

Австралийская авикомпания Qantas рекомендует надевать маски, но не настаивает. На рейсах других крупных авиакомпаний — например, American Airlines, Air France , KLM или перевозчиков из группы Lufthansa — маски строго обязательны. British Airways, как и «Аэрофлот», просит пассажиров менять маски каждые 3-4 часа, а экипаж Qatar Airways даже надевает защитные костюмы, чтобы полностью обезопасить людей, выбравших эти авиалинии.

Некоторые компании, как Emirates и Etihad, допускают на борт только путешественников в масках, а внутри каждому выдают санитарные наборы. В такие наборы обычно входят маски, перчатки, антибактериальные салфетки и антисептик. Бюджетные авиакомпании и лоукостеры вроде easyJet и Ryanair требуют носить маски в течение всего полета, но не предоставляют их.

Единственное, ради чего можно снять маску во время полета, это прием пищи — при этом нужно обязательно дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с другими пассажирами и членами экипажа. Отдельные бюджетные авиакомпании, такие как easyJet, отказались от услуги бортового питания, а другие — например, Emirates, United Airlines и British Airlines — предлагают только предварительно упакованные закуски.