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Мясников обвинил россиян в разорении медицины 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Мясников обвинил россиян в разорении медицины
Фото: РИА Новости
Доктор Александр Мясников объяснил проблемы в российской медицине тем, что слишком часто проводятся ненужные обследования, и жители страны сами разоряют систему здравоохранения. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в TikTok.
По мнению врача, многие россияне проходят обследования и процедуры, которые им не нужны.

«Заболела голова — компьютерная томография, закололо в боку — ультразвук. Потом мы находим кисту, камень, потом делаем пункцию, назначаем операции, а потом оказывается — не надо было ничего делать. Находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину», — заявил Мясников.

Он отметил, что ситуации, когда медицинским учреждениям не хватает самого необходимого, возникают из-за того, что «тратим деньги зря».

«Вы не должны настаивать на ненужных методах исследования», — призвал Александр Мясников.

Как сообщал «Рамблер», ранее Мясников признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Телеведущий согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
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Общество , Александр Мясников
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