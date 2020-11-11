Исполнение мечты ветерана попало на видео

Ветеран Великой отечественной войны Вера Ивановна Панова
из города Кашира
очень хотела своими глазами увидеть Крымский мост. Желание помог исполнить Общероссийский народный фронт в рамках акции "Мечты победителей". Женщине позвонили еще перед 75-ой годовщиной Великой победы и попросили рассказать о своей мечте. В разговоре Вера Ивановна озвучила свое желание. А теперь его воплотили в жизнь. Если бы не пандемия, то ветеран отправилась бы в путешествие намного раньше. А из-за карантинных мер смотреть на сооружение получилось только в ноябре. Но это ничуть не расстроило женщину.