Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами года 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Названы слова 2020 года
Фото: РИА Новости
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал "самоизоляцию" и "обнуление" словами 2020 года. Об этом ТАСС в среду рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Института Пушкина Михаил Осадчий.
Эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Авторы исследования выяснили, что с большим отрывом лидируют две темы, оставляя позади все остальное, это пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ.
На основе анализа текстов тематических блоков были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью.

"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте", — сказал собеседник ТАСС.

В финал также вышли слова "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет. Осадчий заметил, что из данного анализа было исключено слово "ковид", поскольку его до последнего времени не существовало и сравнивать было не с чем.
Научный руководитель обратил внимание на то, что колоссальный рост частотности — в девять раз — показали слова "карантин", "коронавирус" и "удаленка".
Слова "поправки", "голосование" прибавили меньше, они звучали примерно в пять раз чаще, чем обычно. Аутсайдером, указал эксперт, стало слово "дистанцирование".
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
ТАСС: последние новости
Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области Эксперт: рост заражений коронавирусом в отдельных регионах РФ продолжится еще 2-3 недели Эксперт: рост заражений коронавирусом в отдельных регионах РФ продолжится еще 2-3 недели РФПИ в ноябре опубликует промежуточные результаты испытаний вакцины "Спутник V" РФПИ в ноябре опубликует промежуточные результаты испытаний вакцины "Спутник V"
Комментарии
Общество , Михаил Осадчий , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
00:41
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
Армия
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
01:28
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
Армия
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
04:37
Появилось видео со студентами из «красной зоны»
Общество
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
00:52
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
Происшествия
Исполнение мечты ветерана попало на видео
01:38
Исполнение мечты ветерана попало на видео
Общество
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
02:09
Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП
Происшествия
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
04:02
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение