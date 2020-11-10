«Грабители» Баталовых пожелали вернуть им наследство 

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина, которых обвинили в присвоении наследства Народного артиста СССР Алексея Баталова, заявили, что ждут «публичной казни». Пара в эфире программы «Новые русские сенсации» пожелала вернуть имущество семье актера и отметила, что в деле есть след неких «организаторов» скандала.

Ранее вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария заявили, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин обманным путем получили доверенности на имущество скончавшегося в 2017 года артиста. В результате семья Баталова лишилась двух квартир, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег. Женщины написали заявление в правоохранительные органы, однако долгое время дело не двигалось с мертвой точки. Впоследствии расследование под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Было заведено уголовное делу по статье «Мошенничество», Цивин и Дрожжина задержаны и впоследствии отпущены под подписку о невыезде. Позже выяснилось, что пара является «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей. После смерти подопечных, по версии следствия, они переписали на себя около 18 квартир.

Комментируя обвинения в свой адрес, Цивин заявил, что для него стало открытием, как можно из свидетеля по уголовному делу быстро стать обвиняемым. Такая же участь коснулась его супруги Натальи Дрожжиной. Пара отметила, что происходящее вокруг них — «мракобесие», которое может закончиться очень плачевно.

«Главное, чтобы прежде, чем погаснет эта тема, не погасли мы с женой. Мы с ней приговорены, мы уже мертвые», — заявил Цивин.

Дрожжина в свою очередь обвинила Гитану Леонтенко в неоправданных обвинениях и отметила, что они с супругом готовы вернуть все имущество семье Баталовых. При этом актриса подчеркнула, что если вдова Народного артиста СССР умрет от перенесенного стресса, то ответственность за трагедию стоит возложить на «организаторов» скандала.