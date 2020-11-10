Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Юристы оценили идею запретить браки с иноверцами 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Юристы оценили идею запретить браки с иноверцами
Фото: Reuters
Предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России запрет на межконфессиональные браки не имеет юридической силы. Об этом заявил юрист ассоциации «Агора» Дамир Гайнутдинов в беседе с РБК.
Эксперт отметил, что Россия является светским государством, и гражданское состояние в ней регулируется только законом. Он добавил, что это богословское заключение касается лишь исламского ритуала, который существует параллельно с государственным и не порождает правовых последствий.
По словам профессора Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ Леонида Сюкияйнена, любое подобное решение, которое выносит религиозная организация, не имеет правовой силы. Он подчеркнул, что при этом оно может оказать влияние на «поведение и умонастроения мусульман».
Ранее совет старейшин ДУМ заявил, что браки мусульман с немусульманками недопустимы, это возможно лишь в единичных случаях с разрешения муфтия. В организации запрет объяснили тем, что мусульманкам сложно выйти замуж за единоверца, и приходится искать мужа среди немусульман. В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР), назвали запрет рекомендацией и отметили, что Коран не запрещает межконфессиональные браки.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Последние новости
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера
Комментарии
Общество , Дамир Гайнутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение