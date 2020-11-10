В РПЦ заинтересовались запретом браков с иноверцами

«Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твердости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать», — сказал служитель РПЦ.