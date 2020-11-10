Добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, рассказали о побочных эффектах препарата. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам одной из участниц испытаний, после вакцинации она страдала головной болью, лихорадкой и болями во всем теле. Она отметила, что побочные эффекты после первой прививки были похожи на побочные эффекты от прививки от гриппа, однако стали более серьезными после второй дозы препарата. Другой доброволец сравнил эффект от вакцинации с "тяжелым похмельем", указано в материале.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом на этапе клинических испытаний.