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Рецепты

В программе Малышевой рассказали о дешевом средстве против коронавируса 

Вероника Полынина 18 минут назад
Аспирин помогает легче перенести коронавирус. Об этом заявил кардиолог Симон Мацкеплишвили в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово».
По словам кардиолога, пациенты, регулярно принимающие небольшие дозы аспирина для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лучше справляются с коронавирусом.

«Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — приводит РИА «Новости» слова Мацкеплишвили.

Малышева, в свою очередь, отметила, что аспирин не воздействует на сам вирус, но улучшает общее состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.
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Малышева также подчеркнула, что принимать аспирин можно только взрослым, а детям давать лекарства с ацетилсалициновой кислотой не рекомендуется.
Ранее, как писал «Рамблер», Елена Малышева заявила, что коронавирус COVID-19 не так страшен, как кажется: большинство людей переносят болезнь либо бессимптомно, либо симптомы у них легкие, а риск умереть от нее низкий. По словам телеведущей, по сравнению с началом пандемии смертность от коронавирусной инфекции упала в три-четыре раза.
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Общество , Видео , Симон Мацкеплишвили , Елена Малышева , РИА Новости
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