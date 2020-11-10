По словам кардиолога, пациенты, регулярно принимающие небольшие дозы аспирина для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лучше справляются с коронавирусом.

«Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — приводит РИА «Новости» слова Мацкеплишвили.

Малышева, в свою очередь, отметила, что аспирин не воздействует на сам вирус, но улучшает общее состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.

Малышева также подчеркнула, что принимать аспирин можно только взрослым, а детям давать лекарства с ацетилсалициновой кислотой не рекомендуется.

Ранее, как писал «Рамблер», Елена Малышева заявила, что коронавирус COVID-19 не так страшен, как кажется: большинство людей переносят болезнь либо бессимптомно, либо симптомы у них легкие, а риск умереть от нее низкий. По словам телеведущей, по сравнению с началом пандемии смертность от коронавирусной инфекции упала в три-четыре раза.