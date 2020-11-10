Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Оксана Пушкина оценила запрет браков мусульман с иноверцами 

Lenta.ru 58 минут назад
Пушкина оценила запрет браков мусульман с иноверцами
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина выступила против запрета на браки мусульман с людьми иной веры. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».
Политик отметила, что такие решения способны «посеять раздор и никому не нужные религиозные противоречия».

«Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии», — сказала Пушкина.

Она подчеркнула, что браки между представителями различных религий помогают укрепить межконфессиональный мир, а запрещать их — значит разделять любящие сердца.
Ранее Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Последние новости
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера
Общество , Оксана Пушкина , Духовное управление мусульман , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение