Пушкина оценила запрет браков мусульман с иноверцами

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Политик отметила, что такие решения способны «посеять раздор и никому не нужные религиозные противоречия».

«Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии», — сказала Пушкина.

Она подчеркнула, что браки между представителями различных религий помогают укрепить межконфессиональный мир, а запрещать их — значит разделять любящие сердца.