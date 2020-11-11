Заявивший о смерти пациентов на ИВЛ врач уволен

Анестезиолог-реаниматолог больницы № 20 Ростова-на-Дону Артур Топоров остался без работы. Именно он рассказал журналистам, как во время его ночного дежурства от нехватки кислорода умирали люди.

Журналистам не удалось получить комментарий от врача, поскольку мужчина не ответил на звонок. Депутат городской думы Ростова-на-Дону Пётр Пятибратов подтвердил, что медик лишился работы.

Его попросили уйти с работы. Однако официальная формулировка звучит как увольнение по собственному желанию. Он пострадал за правду, — рассказал Пятибратов «КП-Ростов».

Депутат предположил, что доктор подписал документ о неразглашении информации, поэтому не отвечает на звонки. Он предложил реаниматологу стать его помощником по вопросам медицины.

11 октября 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящиеся на ИВЛ, умерли в коронавирусном госпитале Ростова-на-Дону. Дежуривший врач написал в отчёте, что больные не получали кислород примерно 40 минут. Полное отключение подачи кислорода произошло в 22:10 по местному времени, его подача возобновилась примерно в 22:50, говорится в рапорте.