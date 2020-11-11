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Стало известно, сколько россиян хочет сменить работу 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Почти половина россиян собралась менять работу
Фото: ТАСС
Почти половина работающих жителей России планирует искать новую работу в 2021 году, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку (множественный выбор)", — сообщается в отчете, составленном на основе собеседования более 5 тысяч респондентов в ноябре.

Кроме того, 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — квартиру или автомобиль. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.
Девять процентов участников исследования надеются найти новое хобби, 6% — изучить иностранный язык, и также 6% — сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% жителей России в варианте "Другое" отмечали, что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.
Также 58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.
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Общество , Социология , РИА Новости , Тамбовская Область
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