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Умер актёр театра «У Никитских ворот» Александр Лукаш 

RT на русском 1 час назад
Умер Александр Лукаш
Фото: @teatrunikitskihvorot Facebook
Актёр театра «У Никитских ворот» Александр Лукаш скончался в ночь на вторник, 10 ноября, на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Сегодня ночью скончался актёр нашего театра, наш коллега, наш друг Александр Лукаш… Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса», — говорится в сообщении на сайте театра.

Лукаш играл в спектаклях театра «Амадей», «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Горе без ума», «Доктор Чехов», «Любовь и голуби», «Похороните меня за плинтусом» и других.
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Общество , Александр Лукаш , Михаил Жванецкий
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