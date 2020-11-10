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Россияне отказались от вида на жительство Турции 

Лера Букина 29 минут назад
Россияне отказались от вида на жительство Турции
Фото: ТАСС
Более половины опрошенных на портале «Рамблер» (66%) не задумываются о том, чтобы оформить вид на жительство Турции в ближайшем будущем, поскольку им не подходит данная страна для проживания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился с 9-10 ноября. 24% участников были бы не против его оформить, однако заявили, что у них нет средств на проживание в этой стране. 10% россиян еще не приняли решение, но уже стали активно обдумывать этот вопрос.
Турция не является идеальным местом для пережидания эпидемии коронавируса. Об этом заявили более половины россиян (58%). 25% респондентов заявили, что более комфортного для пережидания места найти нельзя. По их мнению, все дело в морском воздухе. 17% россиян затруднились дать оценку ситуации.
Не все россияне чувствуют себя в душе гражданами России. Но большинство (70%) ощущают себя патриотами, поэтому не променяли бы жизнь в РФ на жизнь в другой стране.16% участников, напротив, ощущают себя иначе. Они представляют, что им жилось бы комфортнее в одной из других стран. 14% участников пока не определились, являются ли в душе гражданами России.
Более половины россиян (59%) опасаются того, что наплыв граждан в Турции приведет к опасной эпидемиологической обстановке как в самой Турции, так и вне страны. 26% участников считают, что Турция справляется с эпидемией не так плохо, поэтому наплыв граждан не повлияет на обстановку в стране. 15% респондентов затруднились ответить на вопрос.
В исследовании приняли участие 1588 человек.
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