Россиянам предсказали новую вспышку коронавируса 

Новая вспышка коронавируса, как и любой ОРВИ, может произойти ранней весной. С таким прогнозом выступила иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», — отметила она.

Также Ярцева заявила, что врачи не могут сказать, сколько россиянам еще придется носить маски. «Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках?» — удивилась она.