Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Подработка и фитнес: российские дворники рассказали о своей работе 

Мир24 46 минут назад
Российские дворники рассказали о своей работе
Фото: РИА Новости
В российских регионах дворники получают зарплату в среднем 5 тыс. рублей в месяц. Зато это бесплатный фитнес и подработка на пенсии. ОТР пообщался с некоторыми дворниками.
Жительница Бийска (Алтайский край) Татьяна Золотухина рассказала, что начинает работать рано утром, когда еще улицы пусты. Она подметает тротуары, убирает опавшую листву, но сложно будет, когда выпадет снег.

«Когда зима снежная и вот эти оттепели… лед долбить, снег кидать. А так мне по душе. Во всяком случае сидеть дома одной, в четырех стенах — это не для меня», — рассказала Татьяна.

Она пояснила, что дворником подрабатывает последние семь лет после выхода на пенсию.
Житель Сочи Евгений Заливчий сделал свой дом образцово-показательным. С 2013 года председатель совета, дворник и коллектив дома награждаются грамотами. Евгений убирает прилегающую территорию по два раза в день, без выходных. Вместе с ним также работает жена Татьяна.
По его словам, он работал в строительстве, а затем вышел на пенсию и решил работать дворником.

«Во-первых, это зарядка, я уже без нее не могу. То, что касается денег, — мне достаточно. Я пенсионер, я получаю пенсию», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что87% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Порядка 15% жителей России желают увеличить свой доход на 10-30%.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Мир24: последние новости
Одессит всея Руси: творческий путь Михаила Жванецкого Одессит всея Руси: творческий путь Михаила Жванецкого Воробьев объявил о переводе студентов вузов и колледжей Подмосковья на удаленку Воробьев объявил о переводе студентов вузов и колледжей Подмосковья на удаленку Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому
Комментарии
Общество , Татьяна Золотухина , Алтайский Край , Бийск , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
00:33
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
Общество
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
00:21
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
Происшествия Пожары
Появилось видео крупного пожара в Москве
00:35
Появилось видео крупного пожара в Москве
Происшествия Новости Москвы
Шлепающая детей медработница больницы попала на видео
00:23
Шлепающая детей медработница больницы попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть