Названы причины тяжелого течения COVID-19 

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал факторы, с которыми связано тяжелое течение COVID-19.

"Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека", — сказал Поздняков в комментарии Ura.ru.

По его словам, к уязвимым категориям относятся пациенты с тяжелыми иммунодефицитами (ВИЧ, онкология), нарушением обмена веществ, имеющие сосудистые заболевания, с диабетом.

Также он добавил, что зачастую COVID-19 в тяжелой форме бывает у медработников, поскольку в силу своей деятельности они получают высокую инфицирующую дозу.