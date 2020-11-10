Москвичей лишат Деда Мороза и новогодних празднеств 

Автор сообщения ссылается на информацию сразу от двух источников в московском правительстве. По их словам, в этом году можно не ждать в столице рождественских базаров и фестивалей, ставших для Москвы традиционными.

Например, в прошлом году, вспоминают журналисты, в столице на протяжении месяца проходил фестиваль «Путешествие в Рождество». Он разместился на 40 площадках. Главные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях. По завершению фестиваля в январе 2020 года столичные власти отчитались, что он стал самым массовым по количеству посетителей: праздничные мероприятия посетили более 26 миллионов жителей и гостей Москвы.