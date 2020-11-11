Мусульмане оценили запрет браков с иноверцами

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«Это решение отражает позицию Совета улемов как одного из многочисленных органов ДУМ. Этот орган самостоятельно принимает постановления. Есть высшая инстанция — пленум и съезд», — пояснил Мухетдинов.

Совет улемов занимает в структуре ДУМ место совещательного коллегиального органа. К улемам относятся богословы, правоведы и другие религиозные деятели. Они, в частности, готовят религиозно-правовые заключения по разным вопросам.