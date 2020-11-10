Более половины россиян (58%) раскритиковали решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об отстранении форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу от ноябрьских матчей из-за публикации интимного видео. Опрос проводился на портале «Рамблер» с 9-10 ноября. Граждане заявили, что в действиях Артёма Дзюбы нет ничего противоестественного, поэтому не видят поводов лишать футболиста возможностей участвовать с другими футболистами в матчах. Другие же (31%) посчитали, что вывод из сборной Дзюбы – это справедливое решение. По их мнению, если человек имеет высокий статус, то нужно тщательно следить за конфиденциальностью и не хранить подобного рода файлы в телефоне. 11% участников не стали давать какие-либо комментарии на эту тему.

Многие россияне считают, что публикация интимного видео Дзюбы – это заранее спланированный взлом страницы, который был совершен с определенной целью. Так, 50% опрошенных ответили, что вероятность этого высока, а 41% участников уверены, что именно так оно и было. 9% респондентов не верят в версию о вмешательстве посторонних лиц.

Менее половины россиян (36%) не смотрели последнюю публикацию Дзюбы. Но реакция 34% россиян была спокойной. Они восприняли это действие с юмором. 22% проголосовавших признались, что им было неловко и стыдно за футболиста, но они ему посочувствовали. Более негативно ситуацию восприняли 8% россиян. Они назвали Дзюбу «развратником».

Большинство (75%) россиян считают, что ситуация с публикацией видео Дзюбы скоро забудется. Футболист сможет вернуться ко всем играм очень скоро. 21% участников не смогли предположить, что ждет Дзюбу в будущем. И лишь 4% россиян опасаются того, что футболист и вовсе будет отстранен от футбола за такую оплошность.