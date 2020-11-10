Слишком красивая для свиданий

21-летняя модель Луна Бенна из Чикаго заявила, что Tinder удалил ее аккаунт, так как она слишком привлекательна для сайта знакомств. Об этом рассказал британский таблоид Daily Star. По словам девушки, ее снимки были «слишком горячими» и администрация Tinder сочла их ненастоящими. Луна Бенна пыталась найти себе пару на протяжении трех лет.

1/11 21-летняя модель Луна Бенна из Чикаго заявила, что Tinder удалил ее аккаунт, так как она слишком привлекательна для сайта знакомств. Об этом рассказал британский таблоид Daily Star. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 По словам девушки, ее снимки были «слишком горячими» и администрация Tinder сочла их ненастоящими. Фото: Instagram 3/11 Луна Бенна пыталась найти себе пару на протяжении трех лет. Фото: Instagram 4/11 «Я была молодой, глупой и хотела отношений. За это время я получила множество странных сообщений от мужчин. Они звали меня с собой в путешествия, предлагали выйти замуж, некоторые готовы были платить мне, если я стану с ними встречаться», - поделилась с журналистами девушка. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 По словам Луны, со временем она стала настолько популярной, что в Tinder появилось множество «фейковых» аккаунтов с ее снимками. Фото: Instagram 6/11 Свой опыт, который она получила в приложении для знакомства, красотка считает негативным. Фото: Instagram 7/11 «Время от времени люди угрожали мне в Tinder за то, что я слишком красивая», - рассказала Луна. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

«Я была молодой, глупой и хотела отношений. За это время я получила множество странных сообщений от мужчин. Они звали меня с собой в путешествия, предлагали выйти замуж, некоторые готовы были платить мне, если я стану с ними встречаться», - поделилась с журналистами девушка.

По словам Луны, со временем она стала настолько популярной, что в Tinder появилось множество «фейковых» аккаунтов с ее снимками. Свой опыт, который она получила в приложении для знакомства, красотка считает негативным.