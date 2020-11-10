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Слишком красивая для свиданий

Александр Котлеткин
24 минуты назад
21-летняя модель Луна Бенна из Чикаго заявила, что Tinder удалил ее аккаунт, так как она слишком привлекательна для сайта знакомств. Об этом рассказал британский таблоид Daily Star. По словам девушки, ее снимки были «слишком горячими» и администрация Tinder сочла их ненастоящими. Луна Бенна пыталась найти себе пару на протяжении трех лет.
21-летняя модель Луна Бенна из Чикаго заявила, что Tinder удалил ее аккаунт, так как она слишком привлекательна для сайта знакомств. Об этом рассказал британский таблоид Daily Star.
1/11 21-летняя модель Луна Бенна из Чикаго заявила, что Tinder удалил ее аккаунт, так как она слишком привлекательна для сайта знакомств. Об этом рассказал британский таблоид Daily Star.
Фото: Instagram
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По словам девушки, ее снимки были «слишком горячими» и администрация Tinder сочла их ненастоящими.
2/11 По словам девушки, ее снимки были «слишком горячими» и администрация Tinder сочла их ненастоящими.
Фото: Instagram
Луна Бенна пыталась найти себе пару на протяжении трех лет.
3/11 Луна Бенна пыталась найти себе пару на протяжении трех лет.
Фото: Instagram
«Я была молодой, глупой и хотела отношений. За это время я получила множество странных сообщений от мужчин. Они звали меня с собой в путешествия, предлагали выйти замуж, некоторые готовы были платить мне, если я стану с ними встречаться», - поделилась с журналистами девушка.
4/11 «Я была молодой, глупой и хотела отношений. За это время я получила множество странных сообщений от мужчин. Они звали меня с собой в путешествия, предлагали выйти замуж, некоторые готовы были платить мне, если я стану с ними встречаться», - поделилась с журналистами девушка.
Фото: Instagram
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По словам Луны, со временем она стала настолько популярной, что в Tinder появилось множество «фейковых» аккаунтов с ее снимками.
5/11 По словам Луны, со временем она стала настолько популярной, что в Tinder появилось множество «фейковых» аккаунтов с ее снимками.
Фото: Instagram
Свой опыт, который она получила в приложении для знакомства, красотка считает негативным.
6/11 Свой опыт, который она получила в приложении для знакомства, красотка считает негативным.
Фото: Instagram
«Время от времени люди угрожали мне в Tinder за то, что я слишком красивая», - рассказала Луна.
7/11 «Время от времени люди угрожали мне в Tinder за то, что я слишком красивая», - рассказала Луна.
Фото: Instagram
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11/11 
«Я была молодой, глупой и хотела отношений. За это время я получила множество странных сообщений от мужчин. Они звали меня с собой в путешествия, предлагали выйти замуж, некоторые готовы были платить мне, если я стану с ними встречаться», - поделилась с журналистами девушка.
По словам Луны, со временем она стала настолько популярной, что в Tinder появилось множество «фейковых» аккаунтов с ее снимками. Свой опыт, который она получила в приложении для знакомства, красотка считает негативным.
«Время от времени люди угрожали мне в Tinder за то, что я слишком красивая», - рассказала Луна.
Общество,Фото,Газета Daily Star,Чикаго,
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