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В ЕАО ввели новые ограничения по коронавирусу 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
В ЕАО ввели новые ограничения по коронавирусу
Фото: ТАСС
В Еврейской автономной области ввели новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
С 9 ноября кафе и рестораны должны работать максимум до 23 часов. В организациях, где постоянно находятся люди, должны регулярно проводить дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря, а также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.
Ранее в регионе ввели бессрочный запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства автономии.
"До 23 ноября сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В случае следования к месту работы людям необходимо иметь при себе справку по форме, утвержденной правительством ЕАО и подписанной работодателем". — говорится в сообщении.
Всего в области выявлено 2360 случаев COVID-19. 1246 пациентов выздоровели, 39 скончались.
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Общество , Политика , Еврейская Автономная Область
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