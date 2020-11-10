Ещё
Далее:
Читайте также:
Все серии культовой новинки
Все серии культовой новинки Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мужчины назвали лучшие города России для отдыха без женщин 

Lenta.ru и ещё 1 6 минут назад
Мужчины назвали лучшие города РФ для отдыха без женщин
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру». Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру». Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil. ru, результаты которого поступили в редакцию.
Так, в ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22 процента) отдыхают в мужской компании в гостиницах Москвы. При этом на втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78 процента), а на третьем — юго-восточный крымский город Судак (13,33 процента).
Кроме того, многие причислили к лучшим городам России для отдыха без женщин Осташков (8,89 процента), Псков (6,67 процента) и Краснодар (6,67 процента).
Также в рейтинг попали Самара (6,67 процента), Екатеринбург (6,67 процента), Уфа (6,67 процента) и Новосибирск (4,44 процента).
В октябре россияне рассказали об отечественных городах с самыми «ужасными» отелями, внешний вид которых их напугал. Так, по данным аналитиков, большинство туристов ужаснулись при виде внутреннего и внешнего убранства объектов размещения в Челябинске. На втором месте по уровню состояния отелей оказался Псков, а на третьем — Ялта.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Последние новости
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст Российских миротворцев введут в Нагорный Карабах Российских миротворцев введут в Нагорный Карабах Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе
Комментарии
Общество , Башкортостан , Екатеринбург , Краснодар , Краснодарский Край , Красносельский , Ленинградская область , Москва , Новосибирск , Новосибирская Область , Осташков , Псков , Псковская Область , Республика Крым , Самара , Самарская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Судак , Тверская Область , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение