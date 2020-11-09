Онищенко назвал условие ужесточения мер из-за COVID-19 

«Вы видели фейк, что люди убегают из России и едут в Турцию? Даже если все они кинутся и убегут, это не так много будет, понимаете? И это не повлияет на всю Россию, потому что в Турцию ездят кто — богатые регионы: Москва, Петербург, Подмосковье. А есть регионы, в которых нет денег и до райцентра своего доехать. Но то, что Турцию проморгали, — это очевидно. На отдых туда ехать нельзя было, вот деловые поездки — пожалуйста», — заявил Онищенко.