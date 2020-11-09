Заразившаяся COVID российская певица умерла при родах 

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Женщина находилась в тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. Ребенок Сабировой родился мертвым, чуть позже скончалась и она сама.

Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что недавно они с женой отметили пятилетие совместной жизни. Долгожданного сына планировали назвать Джамилем.

Лилию Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в инфекционном госпитале Магадана умерла беременная 34-летняя женщина с COVID-19, ребенка удалось спасти. Следователи проверят действия медиков по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».