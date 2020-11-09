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Заразившаяся COVID российская певица умерла при родах 

Вероника Полынина 1 час назад
Заразившаяся COVID российская певица умерла при родах
Фото: Instagram
Певица из Татарстана Лилия Сабирова заразилась коронавирусом во время беременности и умерла при родах. Об этом сообщил телеканал«Россия Татарстан».
Женщина находилась в тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. Ребенок Сабировой родился мертвым, чуть позже скончалась и она сама.
Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что недавно они с женой отметили пятилетие совместной жизни. Долгожданного сына планировали назвать Джамилем.
Лилию Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в инфекционном госпитале Магадана умерла беременная 34-летняя женщина с COVID-19, ребенка удалось спасти. Следователи проверят действия медиков по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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Общество , Лилия Сабирова
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