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Познер отказался считать Россию великой державой 

Вероника Полынина 1 час назад
Познер отказался считать Россию великой державой
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер отказался считать Россию великой державой.
В интервью Youtube-каналу «И грянул Грэм» Познер заявил, что россияне должны отдавать себе отчет в том, что на сегодняшний день РФ не является великой державой.

«Их, наверное, осталось две: Соединенные Штаты и Китай. И, конечно, вес России значительно меньше, чем вес Китая», — сказал журналист.

Разговоры о «глобальном противостоянии» России и США, по мнению Познера, ведутся Москвой, чтобы доказать многополярность мирового устройства. Россия не желает подчиняться американскому диктату и защищает свои интересы.

«Это факт, это не общие слова, и это и есть корень преткновения», — добавил он.

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Познер отметил, что Вашингтон и его союзники не могут полностью игнорировать Россию: слишком большой территорией и военной мощью она обладает. При этом, по мнению журналиста, западные политики используют Россию как политический инструмент: на нее можно ссылаться, объяснять ею «какие-то плохие вещи».
В том же интервью, как писал «Рамблер», Познер заявил, что Дональд Трамп популярен у русских эмигрантов, потому что он расист, как и большинство наших бывших сограждан.
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Общество , Владимир Познер , Дональд Трамп
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