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Россияне отказались от празднования Нового года из-за COVID-19 

Лера Букина 1 час назад
Россияне отказались от празднования Нового года из-за COVID-19
Фото: ТАСС
Более половины россиян (61%), принявших участие в опросе на портале «Рамблер», считают, что расходы на празднование Нового года в некоторых регионах нужно сокращать ради выплат врачам и закупок лекарств. По их мнению, от некоторых привычных действий в данном случае можно отказаться. Как стало известно, в Кузбассе уже решили сократить расходы на празднование Нового года. Среди респондентов были и те (28%), кто выступил против данной инициативы. По их словам, праздник бывает лишь один раз в году, поэтому нельзя лишать детей и взрослых удовольствия. 11% проголосовавших сочли данный вопрос спорным.
Многие опрошенные (58%) заявили, что не стоит в ближайшем будущем организовывать новогодние праздники по всей стране, поскольку это слишком опасно. Для 35% участников привычное празднование Нового года — это традиция нашей страны, которую, по их мнению, нельзя нарушать. 7% россиян затруднились ответить на вопрос.
Если ситуация с карантинными мерами до Нового года не изменится, то большинство (89%) россиян все равно предпочтут отмечать праздник дома в кругу семьи. 5% респондентов планируют пойти в гости к друзьям. 3% участников хотят арендовать помещение для коллективного празднования. 2% россиян планируют пойти в ресторан, а 1% респондентов хотят отметить Новый год на Красной площади.
Более половины опрошенных (58%) считают, что эффективность от сокращения бюджета на празднование Нового года ради борьбы с коронавирусом будет нулевой. Другие же (38%) предполагают, что распространение вируса приостановится. 4% россиян считают, что города полностью смогут победить вирус в ближайшем будущем благодаря такой мере.
В исследовании приняли участие 1217 человек.
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