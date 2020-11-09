Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра "Современник" Галиной Волчек, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
"На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", — сообщили в пресс-службе.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".
В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности.
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни после продолжительной болезни.