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Заслуженный артист РФ Валентин Тепляков скончался от коронавируса 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Заслуженный артист Валентин Тепляков умер от COVID
Фото: Институт Театрального Искусства
Заслуженный артист РФ, режиссер, педагог Валентин Тепляков скончался от коронавируса на 70-м году жизни, сообщили на официальном сайте ГИТИСа.

"Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Его имя навсегда останется в истории ГИТИСа", — заявили в институте.

В заявлении отмечается, что Тепляков преподавал в Российском институте театрального искусства более 30 лет. На протяжении 20 лет он возглавлял актерский факультет. В ГИТИС отметили, что Тепляков выпустил три поколения "своей мастерской".
Отмечается, что в последние годы он руководил обучением актеров в Институте театрального искусства имени Кобзона. При нем в 1990-е и в начале 2000-х годов также были открыть филиалы ГИТИСа в разных городах России.

"Тепляков многое делал для объединения театрального пространства, став инициатором фестиваля театральных школ стран БРИКС", — говорится в заявлении.

В 1973 году Тепляков окончил Щепкинское училище. Через год он создал Молодежный театр-студию на базе Кабардино-балкарского государственного университета. С 1985 по 1989 годы Тепляков был главным режиссером и директором Государственного русского драматического театра в Нальчике. Во время работы деканом актерского факультета ГИТИСа он осуществлял педагогическую деятельность. В частности, Тепляков работал и преподавал в Аргентине, Индии, Уругвае, Чили, Дании, Бразилии и Португалии.
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Общество , Валентин Тепляков , БРИКС , Китай , Пекин
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