Созданный минувшей зимой на юге Краснодарского края городской округ Сириус получит статус публично-правового образования с особым устройством власти. Инфраструктура, оставшаяся там после Олимпиады-2014, и образовательный центр будут трансформированы в город-университет и получат статус федеральной территории, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

«Федеральная территория могла бы быть упрощенно описана как аналог нового города федерального подчинения, но на деле это более сложная и целевая конструкция», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект.

Планируется, что «Сириус» станет образованием, где будут осуществляться муниципальные, региональные и федеральные властные полномочия.

Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева считает, что статус федеральной территории даст новому городу возможность реализовывать «университетскую» модель комплексного развития. Она сравнила «Сириус» со «Сколково», однако уточнила, что у них есть ряд отличий.

«Это не закрытая площадка-„песочница“ для экспериментов с госрегулированием, а инновационный проект городского развития — хотя город и имеет выраженную образовательную направленность, идея скорее в том, чтобы создать полноценный город с сильным университетом, а не университетский кампус размером с город», — пишет издание со слов Шмелевой.

Главная задача — развивать новую федеральную территорию в качестве современного города, научно-инновационного центра и туристического центра одновременно. Жителями города-университета в основном будут студенты, работающие в Сириусе и осуществляющие там свои проекты — от бизнеса до личного дома.