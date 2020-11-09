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В России ускорилась убыль населения 

Газета.Ru 34 минуты назад
В России ускорилась убыль населения
Фото: Газета.Ru
Национальный проект "Демография" с бюджетом в 2,9 трлн рублей не повысит рождаемость в России, уже в этом году естественная убыль населения скакнула на треть. К таким тревожным выводам пришли аудиторы и аналитики Счетной палаты.
Тяжелый для России 2020 год станет пятым подряд, когда естественная убыль населения нарастет огромными темпами. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за три прошедших квартала этого года.
В ведомстве отмечается, что в январе — июле этого года неблагоприятная демографическая обстановка фиксировалась в 78 субъектах Российской Федерации. Во всех этих регионах отмечалось снижение числа родившихся, а в 62 субъектах возросло число умерших.

«Так, число родившихся в январе — июле 2020 года составило 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. человек, или на 5,7%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года (860,4 тыс. человек). Число умерших возросло до 1 128,0 тыс. человек, что на 57,9 тыс. человек, или на 5,1%, больше, чем в январе — июле 2019 года (1 070,1 тыс. человек)», — сообщается в документе Счетной палаты.

В целом по России в январе — июле 2020 года число умерших на 40% превысило количество новорожденных. В 2019 году за аналогичный период динамика убыли населения была не такой значительной — 20% к январю-июлю 2018 года, приводят данные аудиторы палаты.
Однако если масштабировать данные по отдельным регионам России, то в 41 субъекте Российской Федерации ситуация критическая: примат смертности по отношению к рождаемости колеблется от 50% до 2,4 раза.

«В результате естественная убыль населения в январе — июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек (в январе — июле 2019 года — 209,7 тыс. человек)», — отмечают аудиторы.

Ранее Росстат опубликовал статистику естественной убыли населения. Так, по данным ведомства, с января по сентябрь 2020 года этот показатель составил 387,1 тыс. человек против 150,2 тысячи человек за аналогичный период прошлого года. Высокие показатели рождаемости зафиксированы только в южных регионах России.
В докладе Счетной палаты говорится и о численности россиян, занятых в экономике. Так в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года их количество сократилось почти на 1,6 млн человек и составило 70,5 млн человек.
Одновременно количество безработных увеличилось с 3,4 млн человек в сентябре 2019 года до 4,8 млн человек в сентябре 2020 года.
В среднем за девять месяцев этого года численность потерявших работу граждан составила 4,2 млн человек (в аналогичном периоде 2019 года — 3,5 млн человек). А уровень безработицы к сентябрю достиг максимума за последние всосем лет — 6,3%.
В ведомстве констатируют, что по состоянию на начало сентября в России проживают 146,5 млн граждан, количество которых с начала года снизилось на 277,8 тыс. человек, или на 0,19%. За аналогичный период предыдущего года население уменьшилось на 52,5 тыс. человек, или на 0,04%.
Из-за карантинных ограничений по пересечению границы миграционный прирост смог компенсировать лишь 20% убыли населения.
Демографические показатели являются ключевыми для оценки работы правительства в цивилизованных странах. Еще в 2019 году для исправления плачевной ситуации в России был создан национальный проект «Демография», куратором которого выступает вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным Счетной палаты, наибольший объем межбюджетных трансфертов денег отведено именно на «Демографию» — 2,9 трлн рублей, или 36,6% объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках национальных проектов.
По ситуации на 1 октября этого года уже освоено 161,1 млрд рублей.
Как пишет ТАСС, аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что нацпроект «Демография» самостоятельно не повысит рождаемость в России.
В отчете Счетной палаты упоминаются также меры, которые правительство реализует для улучшения демографической ситуации. Так, с 2020 года размер материнского семейного капитала (МСК) установлен в сумме 466,6 тыс. рублей. Сама программа продлена до конца 2026 года, право на получение капитала дается семьям, в которых начиная с этого года родится первый ребенок, за второго или последующего ребенка правительство увеличит капитал дополнительно на 150 тыс. рублей. Таким образом, он составит 616 тыс. рублей.
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Общество , Статьи , Татьяна Голикова , Росстат , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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