В Подмосковье анонсировали новые ограничения

«Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения», — передает РИА «Новости» слова Воробьева в эфире телеканала «Россия 24».