Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Умер виолончелист Александр Бузлов 

Москва24 и ещё 2 19 минут назад
Виолончелист Бузлов умер в 37 лет
Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Российский виолончелист Александр Бузлов скончался на 38-м году жизни. Об этом заявил его педагог, профессор Московской консерватории имени Чайковского Алексей Селезнев на странице в Facebook.

"Сегодня утром умер мой самый первый и самый любимый ученик Саша Бузлов. 37 лет. Тромб", — сообщил преподаватель в социальной сети.

По его словам, у Бузлова осталась дочь, которой три года.
Александр Николаевич Бузлов родился в Москве в 1983 году. Свой первый Гран-при "Моцарт 96" виолончелист завоевал в Монте-Карло, когда ему было 13 лет. В 2006 году окончил Московскую консерваторию. Его имя занесли в Золотую книгу молодых талантов России "XX век — XXI веку". Бузлов проводил мастер-классы в России, США и Европе.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Москва24: последние новости
Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому В Еврокомиссии оценили намерение Венгрии приобрести у России вакцину от COVID-19 В Еврокомиссии оценили намерение Венгрии приобрести у России вакцину от COVID-19 Гинцбург назвал планируемый срок начала вакцинации от COVID-19 в Москве Гинцбург назвал планируемый срок начала вакцинации от COVID-19 в Москве
Общество , Александр Бузлов , Алексей Селезнев , Белград , Германия , Лейпциг , Москва , Нью-Йорк , Сербия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
00:22
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
01:11
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
00:59
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение