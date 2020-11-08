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Правозащитник рассказал об особых условиях для Ефремова в колонии 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Иван Мельников, вице-президент Международного комитета защиты прав человека в России, считает, что заключенным той колонии, куда направят Ефремова, а также исправительному учреждению в целом здорово повезет.
Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Мельников считает, что благодаря наличию такого ВИП-заключенного, в колонию зачастят с визитами руководители ФСИН, региональный уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры.
Соответственно, учреждению придется держать марку.
Глава МВД прокомментировал дело Ефремова
Для осужденных, возможно, откроют кружок, театральную студию или даже тюремный театр.
То, что у Ефремова будут особые условия — тоже не вызывает сомнений.
Он и в Московском СИЗО жил в четырехместной камере, где кроме него было еще 2 человека. Там были телевизор и холодильник.
А в основном в том СИЗО камеры более чем на 10 коек, причем они переполнены, люди спят по очереди.
Как ранее сообщал «Рамблер», ближайшие 7,5 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима по приговору суда.
Комментарии 2
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Иван Мельников , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Комсомольская правда
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