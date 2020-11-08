Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Я даже растерялась и не поверила». Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта 

Секрет Фирмы 1 час назад
Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта
Фото: РИА Новости
Жительница башкирского села Исянгулово Лилия Акчурина выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Это был главный приз за оформление подписки на местную газету «Зианчуринские зори». По словам победительницы, она решила поучаствовать в лотерее, когда пошла оформлять подписку на второе полугодие.
Организаторы розыгрыша обещали множество ценных подарков, включая телёнка и морозилку, однако женщина призналась, что даже не надеялась выиграть.

«Положила документы в билетный ящик и забыла. А когда объявили розыгрыш и сказали, что мой приз — пять тонн асфальта, я даже растерялась и не поверила», — рассказала Акчурина новостному порталу UFA1.RU.

Выигранный асфальт работники дорожного хозяйства уложили во дворе дома женщины.
Россияне оценили 2020 год

«Проложили дорожку во двор, до огорода, и даже до дороги хватило. Для нас это большое счастье! Сегодня дождик полил, а у нас такая чистота во дворе!» — поделилась она.

Организаторы акции в разговоре с новостным порталом «Башинформ» отметили, что давно проводят подобные лотереи среди своих подписчиков. Во втором полугодии главных приза было два — пять тонн асфальта и телёнок.

«Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — подчеркнули они.

Однако далеко не всем так сильно везёт. Летом 2020 года американка лишилась выигрыша в лотерею после того, как почта потеряла отправленное ей заказное письмо с лотерейным билетом. Организаторы розыгрыша отказались отдать женщине деньги, а на почте ей лишь принесли извинения.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Секрет Фирмы: последние новости
Российский препарат от коронавируса будут выдавать пациентам бесплатно Российский препарат от коронавируса будут выдавать пациентам бесплатно Москву назвали лучшим городом для удалёнки Москву назвали лучшим городом для удалёнки Всемирный банк выяснил, как жалобы москвичей на дороги помогли карьере Собянина Всемирный банк выяснил, как жалобы москвичей на дороги помогли карьере Собянина
Комментарии 4
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение