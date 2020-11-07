Для дипломов вузов в России могут ввести «срок годности» 

Дипломы о высшем образовании могут в будущем изменить формат и стать «дипломами по требованию», соответствующими реальному уровню знаний на момент предъявления документа, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

«Они не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это дипломы со сроком годности, с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — передает слова Пескова ТАСС.

По его мнению, выдавать дипломы на всю жизнь неправильно, поскольку нет гарантии того, что выпускник сохранит знания в течение следующих десятилетий. Он также отметил, что к системе высшего образования требует сегодня высокой скорости разработки обучающих программ, максимально отвечающих запросам рынка труда и нацеленных на подготовку команды профессионалов. Песков заявил, что «профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, надо оставить в 2010-х».

«Катастрофической ошибкой для страны и для образованного класса было бы весь этот хлам брать с собой в 2020-е годы. Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов, и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке», — сказал спецпредставитель президента.

«Мы ожидаем, что сильные университеты сохранят тот уровень фундаментальной подготовки, который у них был, но «сожмут» ее по времени. Требование фундаментальности, сохранение достижений советской высшей школы, безусловно, остаются приоритетом», — добавил он.

Также Песков считает, что вузы должны стремиться к «интеллектуальной монополии» в своих технологических областях, что позволит занять лидирующие позиции в мире.