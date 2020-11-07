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У переболевших коронавирусом выявлен странный симптом 

Свободная пресса и ещё 1 4 часа назад
У переболевших коронавирусом выявлен странный симптом
Фото: ТАСС
Эксперты заявили об очередном последствии, которое сопровождает перенёсших коронавирусную инфекцию.
О новом симптоме у переболевших коронавирусом рассказали на сайте информационного портала Слово и Дело.
Назван малоизвестный и опасный симптом Covid-19
В названном СМИ передали информацию британского Университета касательно обнаружения шума в ушах после Covid-19.
Сообщается, что учеными было проведено обследование 3103 человек с тиннитусом — постоянным шумом в ушах.
По результатам данного исследования, опубликованного в специализированном издании Frontiers in Public Health, оказалось, что коронавирус способствовал усилению тиннитус у 40% пациентов, у 54% остался на прежнем уровне, а у 6% шум в ушах, наоборот, значительно ослабел.
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