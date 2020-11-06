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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости
20 минут назад
Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Вуйнович, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.
"Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.
Она отметила, что вирус очень много переносится внутри семей. Вуйнович также подчеркнула важность быть настороженным к любому симптому коронавируса.
"При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний - ред.), как и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", - добавила она.
По словам представителя ВОЗ, важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Россия,
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