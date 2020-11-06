В ВОЗ прокомментировали ситуацию с COVID в России

По словам Вуйнович, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.