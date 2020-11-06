Пропала мать короля эпизодов» Числова 

Москве пропала 84-летняя мать «короля эпизодов» Александра Числова , скончавшегося полтора года назад. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на концертного директора Сергея Дворцова.

Дворцов рассказал, что 26 октября Валентина Александровна села в такси и уехала в неизвестном направлении, после чего ее никто не видел.

Дворцов подозревает, что женщине может грозить опасность, и считает, что к ее исчезновению может быть причастна адвокат Майя Сандлер , которая занималась делом о наследстве Числова.

По словам директора, мать актера исчезла после очередного заседания суда, на котором она пыталась отсудить квартиру умершего сына у его племянницы Светланы. «Двушка» в Алтуфьево отошла Светлане по завещанию.

Как сообщал «Рамблер», Числов умер в августе 2019 года на 55-м году жизни. Актер скончался в отделении интенсивной реанимации, куда попал с обострением пневмонии, которая развилась на фоне СПИДа. За время карьеры актер снялся в эпизодических ролях более чем в 250 кинофильмах.