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Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома 

РИА Новости 1 час назад
Россиянам дали невеселый совет о новогодних праздниках
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1" рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.
Она уточнила, что, если будет возможность проводить время на свежем воздухе, либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".
Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.
Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы пока растут.
Она подчеркнула, что для улучшения обстановки нужно носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.
По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.
Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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