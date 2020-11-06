Медсестёр в Новосибирске обвинили в издевательствах

Родители пациентов новосибирской туберкулезной больницы рассказали о систематических издевательствах над детьми.

По их словам, история с медсестрой, таскавшей девочку за волосы, не единична. Мать одного из пациентов учреждения сообщила «Подъёму», что на детей постоянно кричат и таскают за шиворот.

Врачи очень хорошие. А младший персонал, как в СИЗО. У них режим. С утра поднялся, постель заправил — под одеяло больше нельзя. Если будешь под одеялом, то будут конкретные унижения. Это разные медсёстры. Сын видел, как на площадке они просто взяли за шкварняк плакавшего ребёнка и потащили по булыжникам, — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что новосибирские следователи приступили к проверке опубликованных в соцсетях сведений о жестоком обращении с ребёнком, который находился на лечении в детской туберкулёзной больнице. По словам старшего помощника руководителя следственного управления областного СК по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой, следователи установят все обстоятельства случившегося.

Проверку о нарушении прав ребёнка также начали местная прокуратура, Минздрав и аппарат детского омбудсмена. Как уточнила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко , свой поступок медсестра объяснила тем, что девочка баловалась. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали, что в настоящее время сотрудница отстранена от работы, готовится приказ о её увольнении.

На странице сообщества «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора ролика, женщины, проходившей обследование в данном медучреждении, подобные действия медсестры происходят регулярно, писал NEWS.ru.