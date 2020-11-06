Россиян за границей начнут возвращать на родину

Россиян, застрявших за границей из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, снова начнут возвращать на родину — Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям выполнять вывозные рейсы из-за рубежа. Об этом говорится в соответствующей телеграмме, сообщает в пятницу, 6 ноября, ТАСС

При этом источник агентства отметил, что указанный документ поступил лишь нескольким перевозчикам. Известно, что такие рейсы можно будет осуществлять при определенных условиях.

«Самолеты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц (граждан России и иностранных граждан, въезд которых разрешен в соответствии с распоряжением правительства) после выполнения ими грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — говорится в телеграмме.

Там также отмечается, что перелеты не будут регулярными — они будут выполняться в рамках имеющихся допусков из пунктов иностранных государств в пункты на территории страны, в которые возобновлено международное авиасообщение с частотой один рейс в неделю.

В агентстве подчеркнули, что в пресс-службе Росавиации отказались дать комментарий по поводу поступивших данных.