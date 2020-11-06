Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Застрявших за границей россиян снова начнут возвращать на родину 

Lenta.ru 1 час назад
Россиян за границей начнут возвращать на родину
Фото: ТАСС
Россиян, застрявших за границей из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, снова начнут возвращать на родину — Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям выполнять вывозные рейсы из-за рубежа. Об этом говорится в соответствующей телеграмме, сообщает в пятницу, 6 ноября, ТАСС.
При этом источник агентства отметил, что указанный документ поступил лишь нескольким перевозчикам. Известно, что такие рейсы можно будет осуществлять при определенных условиях.

«Самолеты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц (граждан России и иностранных граждан, въезд которых разрешен в соответствии с распоряжением правительства) после выполнения ими грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — говорится в телеграмме.

Там также отмечается, что перелеты не будут регулярными — они будут выполняться в рамках имеющихся допусков из пунктов иностранных государств в пункты на территории страны, в которые возобновлено международное авиасообщение с частотой один рейс в неделю.
В агентстве подчеркнули, что в пресс-службе Росавиации отказались дать комментарий по поводу поступивших данных.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Последние новости
Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий Анонсированы отставки трех министров правительства России Анонсированы отставки трех министров правительства России Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке Кремль назвал чушью слухи о здоровье Путина и его отставке
Комментарии 1
Общество , Росавиация , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение