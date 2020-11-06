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За реабилитацию нацизма будут наказывать жестче 

Артём Кульша 1 час назад
За реабилитацию нацизма будут наказывать жестче
Фото: ТАСС
Ответственность за реабилитацию нацизма может быть усилена. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», был принят закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, разработанный заместительницей председателя Госдумы Ириной Яровой. С тех пор отрицание фактов и одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, наказываются вплоть до лишения свободы на пять лет.
Сегодня Яровая внесла в Госдуму законопроекты о поправках в этот закон, восполняющих пробел в части квалифицированной ответственности по способам совершения преступления, а именно включающих в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета. Также парламентарий предлагает ввести административную ответственность юридических лиц за публичное распространение соответствующей информации.
По ее словам, предложенные поправки призваны остановить от совершения преступления. Яровая объяснила, что реабилитация нацизма является преступлением, потому что правда о победе над фашизмом имеет общечеловеческое значение.

«Защита исторической памяти — один из важнейших общенациональных приоритетов, закрепленный в Конституции, это отражение нашей общей национальной памяти и культуры», — отметила она.

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Комментарии 2
Общество , Ирина Яровая , Госдума
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