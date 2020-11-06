Россия выяснила источник происхождения коронавируса

Сотрудники Службы внешней разведки России , изучив вопрос происхождения коронавирусной инфекции, пришли к выводу о ё естественном происхождении в природе, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Нарышкин

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По его словам, разведчики в настоящее время не располагают информацией о том, что вирус мог быть создан искусственно.

«Данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет», - пояснил Нарышкин.

Вопрос происхождения коронавируса, по его словам, незначителен для ученых, которые занимаются разработкой антивируса. Медики, отметил глава внешней разведки, лечат больных, создают лекарства и вакцины, не задумываясь, каким образом могла зародиться инфекция.

Ранее, как сообщал "Рамблер", в Оксфордском университете прозвучала версия о том, что коронавирус мог зародиться не в Китае, как считается сегодня. По словам сотрудника Центра доказательной медицины Тома Джефферсона, еще зимой 2019 года инфекция была замечена в Барселоне, Милане и Турине. При этом первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован на Фолклендских островах.

Позже американские ученые предположили, что первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован еще в 2012 году. Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон взяли за основу магистерскую работу сотрудника Медицинского университета Кунь Мина, в которой описаны случаи заболевания неизвестным ранее типом пневмонии. В диссертации содержатся сведения о протекании болезни у шести шахтеров в 2012 году, трое из которых впоследствии скончались. Американцы подчеркивают, что у всех пациентов наблюдались схожие с COVID-19 симптомы: сухой кашель, прерывистое дыхание, повышенное тромбообразование и др.