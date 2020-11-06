Россияне предложили депутатам поработать за мигрантов

«Трудяги и так работают, не в кабинетах сидят. Вот там надо и в Думе проредить, и лопаты в руки, и вперед с песней», — пишет Галина Малинкина «ВКонтакте». Девушку поддержали лайками сразу семь человек. Также россияне отметили, что у мигрантов слишком маленькие зарплаты.