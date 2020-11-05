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КНР временно приостанавливает въезд из России 

ТАСС и ещё 6 8 минут назад
Китай закрылся от россиян
Фото: Reuters
Посольство Китая в РФ в связи с ситуацией с пандемией коронавируса сообщило о временном приостановлении въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Об этом в четверг сообщается на сайте дипмиссии.

"В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство (консульства) Китая в РФ не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в посольстве отметили, что данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С.

"Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен", — добавили в диппредставительстве.

Как указали в посольстве, "это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию". Там также добавили, что в соответствии с эпидемической ситуацией, китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления.
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Общество , В мире , Китай
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